مخاطبان طرح فروش حضوری و مجازی «بازار کتاب» تا روز یکشنبه (اول آذر ۱۴۰۵) برای خرید کتاب با یارانه ۲۵ درصدی برای کتاب‌های تألیفی و ۱۵ درصدی برای کتاب‌های ترجمه‌ای فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، طرح پاییزه فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب» با مشارکت ۳۰۶ کتاب‌فروشی از شنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۵) آغاز شد.

این طرح به مدت دو روز یعنی تا روز یکشنبه (اول آذر ۱۴۰۵) تمدید شد.

یارانه خرید در این طرح با اولویت حمایت از تألیف تعیین شده است.

خریداران برای کتاب‌های تألیفی ۲۵ درصد و برای کتاب‌های ترجمه‌ای ۱۵ درصد یارانه تا سقف دو میلیون تومان دریافت می‌کنند.

خرید در بخش حضوری با مراجعه مستقیم به کتاب‌فروشی‌های عضو طرح «بازار کتاب» انجام می‌شود و یارانه در همان خرید اعمال می‌شود.

سفارش‌های مجازی از طریق نشانی bazarketab.ir ثبت می‌شود و کتاب‌فروشان حداکثر ظرف ۴۸ ساعت سفارش‌ها را آماده و ارسال می‌کنند.

هزینه ارسال کتاب در بخش فروش مجازی با اعمال تخفیف، بر عهده خریدار است.

برنامه های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم آبان آغاز شد و تا سی‌ام آبان برپا است.