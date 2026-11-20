یک رشته تور دامی غیرمجاز صید ماهی به طول ۱۰۰ متر در محدوده سد ساروق تکاب کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب از کشف و جمع‌آوری یک رشته تور دامی غیرمجاز صید ماهی به طول ۱۰۰ متر در محدوده ورودی سد ساروق خبر داد.

محمدرضا صادقیان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست تکاب در جریان گشت و پایش زیستگاه‌های آبی، در مصب ورودی سد ساروق یک رشته تور دامی غیرمجاز به طول ۱۰۰ متر را کشف و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: این تور برای صید غیرمجاز ماهی در آب پهن شده بود و پس از کشف، توسط مأموران یگان حفاظت جمع‌آوری و ضبط شد. پایش زیستگاه‌های آبی و مقابله با روش‌های غیرمجاز صید، با هدف حفاظت از آبزیان و منابع طبیعی منطقه ادامه دارد.