به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ سردار محمدی اصل، این نهاد مردمی را از بزرگ‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیج، امروز به جریانی عظیم، اثرگذار و الهام‌بخش تبدیل شده است.

وی بر آمادگی در برابر دشمنان تأکید کرد و افزود: آمادگی برای دفاع از کشور و نظام اسلامی باید همه‌جانبه باشد و علاوه بر تجهیزات و توان نظامی، عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، تبلیغی و فناوری را نیز دربر بگیرد.

فرمانده سپاه حضرت عباس استان اردبیل، با بیان اینکه تحریم، جنگ روانی، ایجاد ناامنی، اختلاف‌افکنی و اقدامات تروریستی، بخشی از توطئه‌هایی ست که درسال‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال شده گفت: حمایت و پشتیبانی مردم از نیرو‌های مسلح، سرمایه‌ای بزرگ است که محاسبات دشمنان را برهم می‌زند.