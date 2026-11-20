به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: صدای انفجار و دود مشاهده شده در حوالی قشم مربوط به عملیات امحاء و انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات دشمن آمریکایی است.

وی افزود: این عملیات تحت کنترل عوامل مسئول انجام گرفته است و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

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معاون استاندار هرمزگان از شهروندان خواست با حفظ آرامش، اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.