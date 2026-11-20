یادواره ۳۵ شهید اصناف شهرستان بافق همزمان با آغاز هفته بسیج، با حضور مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در صحن امامزاده عبدالله (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اجرای سرود گروه نور ولایت، سخنرانی، روایتگری و تجلیل از کاسبان امین و منصف بافقی از جمله برنامه‌های این یادواره بود.

حجت‌الاسلام زارعی مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج بافق، در این آیین با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: بازاریان و اصناف مشارکت در ستاد‌های پشتیبانی جنگ و تأمین کالا‌های موردنیاز رزمندگان، نقش مؤثری در پشتیبانی از جبهه‌ها داشتند.

وی افزود: مشارکت در تعمیر ماشین‌آلات جنگی، تجهیزات سازندگی و وسایل نقلیه آسیب‌دیده از دیگر اقدامات صنوف مختلف در دوران دفاع مقدس بود؛ همچنین بازاریان با تلاش برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کردند؛ مسئولیتی که امروز نیز با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه همچنان مورد انتظار مردم است.

مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج بافق در ادامه با اشاره به تحولات جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت شناخت تاریخ معاصر ایران و شرایط کشور پیش از جنگ تأکید کرد و گفت: برای ارزیابی نتیجه جنگ باید به اهدافی که طرف‌های درگیر دنبال می‌کنند توجه داشت؛ چراکه پیروزی به معنای دستیابی به اهداف است، نه صرفاً وارد کردن خسارت بیشتر به طرف مقابل.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به اهداف اعلام‌شده دشمن از جمله فروپاشی و تجزیه ایران، نابودی صنایع موشکی و هسته‌ای و ایجاد تغییر در ساختار سیاسی کشور، اظهار داشت: با وجود تحریم‌های اقتصادی و استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

وی ایستادگی در برابر توان نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تداوم تولید موشک و پهپاد در شرایط جنگی و حفظ بخش قابل توجهی از توان موشکی کشور را از جمله محور‌های سخنان خود برشمرد.

وی همچنین حضور مردم در صحنه با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی را از عوامل مهم ایستادگی کشور دانست و با اشاره به تداوم جنگ برخلاف پیش‌بینی اولیه دشمن درباره پایان سه‌روزه آن، به ناکامی برنامه‌های دشمن برای ایجاد آشفتگی و بی‌ثباتی در کشور پس از شهادت رهبر ایران اشاره کرد.

مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج بافق در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی مردم تأکید کرد و گفت: داغ شهادت رهبر عزیزمان بر دل ملت باقی است و انتقام خون ایشان و دیگر شهدا گرفته خواهد شد.