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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اجرای طرح های ایمن‌سازی و روکش آسفالت در ۴۱۰ کیلومتر از راهگذر بندر امام به بازرگان با اعتبار ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان خبر داد.

ارسلان شکری در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و طرح جامع پایانه مرزی بازرگان اظهار داشت: یک‌سوم از کریدور یک‌هزار و ۵۴۰ کیلومتری بندر به بازرگان در آذربایجان غربی قرار دارد که در کنار طرح‌های توسعه‌ای، ایمن‌سازی و روکش آسفالت آن را در برنامه داریم.

وی گفت: هم‌اکنون ۴۱۰ کیلومتر از این مسیر در قالب چندین قرارداد با اعتبار ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در حال ایمن‌سازی، حذف نقاط حادثه‌خیز و روکش آسفالت است و طی دو سال گذشته نیز ۸۰ کیلومتر نیوجرسی مفصلی و ۱۰۰ کیلومتر روکش آسفالت در آن اجرا شده است.

وی افزود: ساماندهی تقاطع‌های ایواوغلی و چایپاره و روکش محورهای ایواوغلی به بازرگان و خوی، ارومیه-مهاباد، مهاباد-میاندوآب و میاندوآب-بوکان از جمله پروژه‌های فعال در مسیر پایانه‌های مرزی استان است.

شکری در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها همگی دارای قرارداد بوده و در حال اجرا هستند؛ و چندین قرار داد دیگر نیز منعقد شده است، ضمن اینکه تسهیل امور سرمایه‌گذاری در پایانه مرزی بازرگان نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.