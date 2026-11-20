در پی درگیری دو نفر در یک جشن تولد در شهرستان اشکذر، جوانی ۳۲ ساله با ضربه چاقو مجروح شد و پس از انتقال به مرکز درمانی جان باخت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی استان یزد گفت: شب گذشته و در پی اعلام خبر نزاع و درگیری بین دو نفر در شهرستان اشکذر و فوت یکی از آنها مأموران پلیس در محل حاضر شدند.

سردار علیرضا دلیری افزود: با حضور ماموران پلیس، مشخص شد مقتول که فردی ۳۲ ساله است در یک میهمانی که بین دوستان خود برگزار کرده بودند با فردی دیگر درگیر و با چاقو مجروح و به مراکز درمانی منتقل؛ اما به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از ماموران زبده پلیس اشکذر تشکیل و با هماهنگی قضایی و با انجام کار اطلاعاتی، قاتل را در یک منزل مسکونی در یکی از روستا‌های منطقه رستاق دستگیر کردند.

سردار دلیری بیان کرد: قاتل که جوانی حدودا ۲۴ ساله است به قتل دوست خود در مراسم جشن تولد به خاطر اختلافات شخصی اعتراف کرد و تحویل دادسرا شد.

به گفته سردار دلیری؛ تمامی حاضران در این میهمانی دستگیر شده‌اند.