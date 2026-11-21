به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: ۲۵۰ بانوی خیر مدرسه‌ساز در این استان در زمینه ساخت مدارس مشارکت دارند.

علی‌اصغر ذاکران با اشاره به افزایش مشارکت بانوان در امر مدرسه‌سازی افزود: رویداد تکریم بانوان خیر مدرسه‌ساز با هدف قدردانی از تلاش‌های این بانوان و همزمان با مناسبت‌های ملی و مذهبی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از طرح‌های مدرسه‌سازی استان با مشارکت خیران اجرا می‌شود، گفت: میزان مشارکت خیران هر سال افزایش می‌یابد و در برخی طرح‌ها اعضای یک خانواده یا فامیل به صورت جمعی برای ساخت مدرسه همکاری می‌کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های تجلیل از خیران مدرسه‌ساز در استان و شهرستان‌ها را از برنامه‌های مجمع خیران مدرسه‌ساز اعلام کرد و افزود: این برنامه‌ها در مدارس خیرساز و با حضور خیران نیز برگزار می‌شود.

ذاکران با اشاره به نقش خیران در اداره مدارس و تأمین نیاز‌های آموزشی و فرهنگی بیان کرد: خیران علاوه بر ساخت مدرسه، در قالب طرح مدرسه‌یار نیز در پشتیبانی و توسعه فعالیت‌های آموزشی مشارکت می‌کنند.

وی همچنین از اجرای طرح «به‌ساز مدرسه، بساز مدرسه» برای جلب مشارکت عمومی در مدرسه‌سازی خبر داد و گفت: افراد می‌توانند متناسب با توان مالی خود در این طرح مشارکت کنند.