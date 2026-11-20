به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان جمعه در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و در نهایت تیم صنعت نفت موفق شد با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را شکست دهد.

میثم تیموری و اریک بایناما در نیمه نخست گل‌های صنعت نفت را به ثمر رساندند. عارف رستمی نیز تک گل استقلال را به ثمر رساند.

با این نتیجه تیم صنعت نفت آبادان ۱۳ امتیازی شد و از قعر جدول فاصله گرفت و در رده سیزدهم ایستاد. استقلال خوزستان نیز با ۱۱ امتیاز در رده پانزدهم جای گرفت.