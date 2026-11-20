

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در آیینی با حضور حجت الاسلام حسینی رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، فرماندار ویژه میبد، خیران و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، کتابخانه وحید به‌عنوان هشتمین کتابخانه شهرستان میبد و پانزدهمین کتابخانه وقفی آستان قدس رضوی در کشور افتتاح شد؛ مجموعه‌ای فرهنگی که با نیت خیرخواهانه یک خانواده، مشارکت نیک‌اندیشان و همراهی آستان قدس رضوی شکل گرفته است.

دکتر وحیدی بنیان‌گذار این مجموعه با اشاره به چگونگی شکل‌گیری کتابخانه گفت: زمین این مجموعه از طریق مادر خانواده به ارث رسیده بود و همواره این دغدغه وجود داشت که از این زمین یادگاری ارزشمند و ماندگار به یادگار گذاشته شود. با تشویق دوستان و مشارکت مالی برخی خیران، ساخت این مجموعه آغاز شد.

وحیدی افزود: این کتابخانه در ابتدا به‌صورت خصوصی اداره می‌شد، اما دغدغه استمرار فعالیت و آینده آن موجب شد با الگوبرداری از تجربه آستان قدس رضوی، مدیریت مجموعه به این آستان مقدس واگذار شود تا زمینه فعالیت پایدار و توسعه خدمات فرهنگی آن فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار عنوان کتاب در بخش عمومی و پنج هزار جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان در این مجموعه وجود دارد و تقویت بخش کودک و نوجوان و میزبانی از دانش‌آموزان مدارس، از برنامه‌های اصلی آن است.

حجت الاسلام حسینی رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز با اشاره به سابقه حدود یک‌صدساله فعالیت‌های نشر و کتاب در این آستان گفت: در حال حاضر ۵۸ کتابخانه آستان قدس رضوی در سراسر کشور فعال است و کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی با بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار منبع چاپی، ۱۶۸ هزار نسخه خطی و چاپ سنگی و حدود ۱۰۰ میلیون داده و منبع اطلاعاتی دیجیتال، از مجموعه‌های شاخص کتابخانه‌ای جهان به شمار می‌رود.

حجت الاسلام حسینی با قدردانی از واقفان و خیران، کتابخانه وحید میبد را بخشی از مجموعه فرهنگی و معنوی آستان قدس رضوی دانست و بر ضرورت مشارکت همگانی در تجهیز، غنی‌سازی منابع و توسعه فعالیت‌های آن تأکید کرد.

سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد هم با اشاره به افتتاح هشتمین کتابخانه شهرستان گفت: کتابخانه وحید با فراهم کردن فضایی مناسب و در دسترس، فرصت تازه‌ای برای توسعه فرهنگ مطالعه در میبد ایجاد کرده است.

طباطبائی همچنین از فعالیت کتابخانه آیت‌الله اعرافی به‌عنوان مرکزی تخصصی در زمینه تأمین کتاب‌های آموزشی و کمک‌آموزشی دانش‌آموزان یاد کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری فرهنگیان، اساتید، خیران و مجموعه‌های فرهنگی، زمینه افزایش سرانه مطالعه و گسترش کتابخانه‌ها در شهرستان فراهم شود.

گفتنی است برای احداث ساختمان فیزیکی کتابخانه وحید، حدود ۱۰ سال پیش نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده و در ادامه نیز با مشارکت خیران و همراهان فرهنگی، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز آن تکمیل شده است.

اکنون کتابخانه وحید میبد، فراتر از یک فضای نگهداری کتاب، نمادی از پیوند وقف، نیک‌اندیشی و مسئولیت اجتماعی در مسیر دانایی است؛ مجموعه‌ای که قرار است در‌های خود را به روی کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان و همه علاقه‌مندان به کتاب بگشاید و چراغ مطالعه و آگاهی را در این شهرستان روشن‌تر کند.

دراین آئین از خیران، فرماندار ویژه، معاون سیاسی، شهردار و خادمین امام رضا که در فرایند این مجموعه کمک کار بودند تقدیر شد.