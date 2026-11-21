طرح پیشرفت و تحول محلات استان اصفهان با مشارکت ۳۲ مسجد منتخب، دوم آذرماه و همزمان با چهارمین روز هفته بسیج رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ پاسدار مهدی واعظ، مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: این طرح با هدف شناسایی، اولویت‌بندی و پیگیری مشکلات محلات و با محوریت مشارکت مستقیم مردم، مسجد و همکاری دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی پیشرفت و تحول محلات هستند، افزود: در این طرح، شهروندان از جایگاه دریافت‌کنندگان خدمات به مشارکت‌کنندگان اصلی در شناسایی مسائل، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای راهکار‌ها ارتقا می‌یابند.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه استان اصفهان با بیان اینکه مشارکت در این طرح به گروه خاصی محدود نمی‌شود، گفت: جوانان، بانوان، معتمدان محلی، فرهنگیان، کسبه، کارآفرینان، نخبگان، متخصصان، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی می‌توانند متناسب با توانمندی و تخصص خود در پیشرفت و آبادانی محلات نقش‌آفرینی کنند.

واعظ، مسجد را کانون اعتماد، گفت‌و‌گو و همبستگی اجتماعی در این طرح دانست و افزود: مسجد علاوه بر کارکرد‌های مذهبی، به پایگاهی برای شناسایی مشکلات، پیگیری مطالبات عمومی و سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمی تبدیل می‌شود و امام جماعت نیز در جایگاه امام محله، مسئولیت هماهنگی و جلب مشارکت اقشار مختلف را بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح تصریح کرد: مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها به مردم واگذار نمی‌شود، بلکه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با حضور مستقیم در محلات و همکاری با مردم و امام محله، برای رفع مشکلات و تأمین نیاز‌های محلی اقدام کنند.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه استان اصفهان، تشکیل قرارگاه‌های استانی و شهرستانی را از سازوکار‌های اجرایی این طرح برشمرد و گفت: در سطح استان، استاندار ریاست قرارگاه و فرمانده سپاه استان دبیری آن را بر عهده دارد و در سطح شهرستان نیز فرماندار رئیس و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دبیر قرارگاه خواهد بود.

واعظ افزود: این قرارگاه‌ها وظیفه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، جمع‌بندی اولویت‌های محلات، بسیج امکانات، پیگیری مطالبات مردمی و رفع موانع اجرایی را بر عهده دارند.

وی درباره مراحل اجرای طرح نیز گفت: ابتدا مشکلات و اولویت‌های هر محله با مشارکت مردم شناسایی و با محوریت مسجد و امام محله دسته‌بندی می‌شود؛ سپس راهکار‌های قابل اجرا مشخص و موضوعات نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی از طریق قرارگاه‌های شهرستانی و استانی پیگیری خواهد شد.

واعظ، شفافیت و پاسخ‌گویی را از الزامات اجرای این طرح دانست و تأکید کرد: مردم باید به‌صورت مستمر از تصمیمات، اقدامات، دستگاه مسئول و نتایج پیگیری مطالبات خود مطلع شوند.

وی با بیان اینکه میزان حل مشکلات و رضایت ساکنان از شاخص‌های اصلی ارزیابی طرح است، افزود: میزان مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا، حضور جوانان و بانوان و گروه‌های تخصصی و تقویت اعتماد و همدلی اجتماعی نیز در ارزیابی عملکرد محلات مورد توجه قرار می‌گیرد.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان همچنین، هدف از اجرای این طرح را ایجاد محلاتی توانمند و مشارکت‌محور عنوان کرد و گفت: در این الگو، مردم پیشران اصلی پیشرفت، مسجد کانون همدلی و اجتماع، امام محله محور هماهنگی اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی پشتیبان و تسهیل‌گر هستند.