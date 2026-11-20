جام جهانی کاراته، صعود ایران به نیمه‌نهایی با برتری مقابل قهرمان اروپا

جام جهانی کاراته، صعود ایران به نیمه‌نهایی با برتری مقابل قهرمان اروپا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین دوره رقابت‌های جام جهانی کاراته که از جمعه در سالن ورزشی منطقه لینپینگ شهر هانگژو چین آغاز شده، تیم کومیته تیمی مردان کشورمان با برتری مقابل ایتالیا به دیدار نیمه‌نهایی صعود کرد.

تیم ایران که با ترکیب علی‌اصغر آسیابری، صالح اباذری، مرتضی نعمتی، محمود نعمتی، مهدی عاشوری، مهدی گنج‌زاده، اسماعیل معتمدی و امیرعباس بیگ‌محمدلو در این رقابت‌ها حضور دارد، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف ایتالیا رفت و با برتری ۳ بر یک مقابل قهرمان سه دوره اخیر اروپا، به دیدار نیمه‌نهایی صعود کرد.

در این دیدار ابتدا صالح اباذری با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و در ادامه امیرعباس بیگ‌محمدلو با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل حریف خود مغلوب شد. در مبارزه سوم محمود نعمتی با نتیجه ۸ بر ۲ به پیروزی رسید و مهدی عاشوری هم با برتری ۶ بر ۲ در مبارزه چهارم، صعود تیم کشورمان به مرحله نیمه‌نهایی را قطعی کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های صبح امروز با کسب چهار پیروزی مقابل استرالیا، چین، الجزایر و مونته‌نگرو، به عنوان تیم صدرنشین گروه B راهی این مرحله شدند. تیم کشورمان فردا در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف ترکیه خواهد رفت.

پیش از این، تیم کاتای تیمی بانوان کشورمان نیز که صبح امروز با کسب سه پیروزی مقابل نیوزیلند، چین تایپه و ترکیه و شکست برابر ایتالیا، به عنوان تیم دوم گروه C راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شده بود، در این مرحله با برتری ۴ بر ۳ مقابل پرتغال به نیمه‌نهایی صعود کرد. دختران کشورمان امروز در این مرحله به مصاف مصر خواهند رفت.