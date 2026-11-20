حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در نامه‌ای به مدیر اجرایی یونیسف، خواستار محکومیت علنی حملات منجر به شهادت و جراحت کودکان در ایران و پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نامه حامد علامتی به کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، بر ضرورت محکومیت تجاوز‌های نظامی و نقض حقوق کودکان تأکید شده است. علامتی با اشاره به حوادث اخیر، از جمله حمله به مدرسه «میناب» و شهادت کودکان، خواستار واکنش صریح یونیسف و سازمان ملل شد.

در متن این نامه آمده است: «در روز جهانی کودک، از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تجاوز ظالمانه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم می‌کنم. ما این حملات را نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌دانیم که هدف قرار دادن غیرنظامیان و کودکان را نادیده می‌گیرد.»

علامتی با یادآوری واقعه نهم اسفند ۱۴۰۴ و حمله به مدرسه میناب، بر آسیب‌های جبران‌ناپذیر روانی و اجتماعی وارده بر کودکان تأکید کرد و افزود: «آن روز، هنگام حمله، کلاس‌ها دایر بود. هر یک از آن دانش‌آموزان حق داشت درس آن روز را به پایان ببرد و به خانه بازگردد.»

در ادامه این نامه، با استناد به گزارش‌های دفتر منطقه‌ای یونیسف مبنی بر ثبت مرگ ۳۸۶ کودک و مجروح شدن ۲۱۱۷ کودک در ایران طی پنج ماه گذشته، از نهاد‌های بین‌المللی درخواست شد تا برای ثبت و راستی‌آزمایی موارد نقض حقوق کودکان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اقدام کنند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین اعلام کرد که این سازمان آماده است با استفاده از ظرفیت‌های خود در زمینه‌های قصه‌گویی، هنر و کتابخانه‌های سیار،همکاری کند.

او در پایان خواستار پاسخ مکتوب یونیسف در مورد برنامه‌های حمایتی و معرفی نماینده مسئول برای پیگیری این پرونده شد.