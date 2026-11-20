کاروان راهیان نور دانش‌آموزی دختر شهرستان اشکذر، با حضور ۹۰ نفر از دانش‌آموزان، راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم بدرقه این کاروان، با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های دانش‌آموزان، در جوار قبور مطهر شهدای شهرستان اشکذر برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اشکذر گفت: این دانش‌آموزان در قالب دو دستگاه اتوبوس، سفر معنوی خود را به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس آغاز کردند.

سرهنگ هاتفی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت این سفر معنوی برای شناخت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های آن دوران به نسل جوان را از مهم‌ترین اهداف این اردو برشمرد.

این کاروان به همت حوزه بسیج دانش‌آموزی و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه انقلابی و آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس اعزام شده است.