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با بازگشت دوباره ۲۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید از ابتدای سال جاری در استان اصفهان زمینه اشتغال ۲۴۰ نفر فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان گفت: حفظ ظرفیتهای تولید، توسعه سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، فعالسازی معادن و حمایت از بنگاههای اقتصادی از مهمترین محورهای این برنامههاست.
صادق کرمی با تشریح عملکرد بخش صنعت استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳ طرح صنعتی در حال ساخت در شهرکها و نواحی صنعتی به مرحله راهاندازی رسیده که زمینه اشتغال ۸۶۴ نفر را فراهم کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همچنین از صدور ۲۶ پروانه فعالیت تحقیق و توسعه خبر داد و افزود: این میزان معادل ۸۶.۶ درصد هدف تعیینشده سالانه استان است.
کرمی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش معدن اظهار داشت: در این مدت ۲۱ فقره گواهی کشف و ۲۳ فقره پروانه بهرهبرداری معدن صادر شده که به ترتیب ۷۰ و ۸۸.۴ درصد اهداف سالانه استان را محقق کرده است.
وی فعالسازی معادن کوچکمقیاس را از دیگر برنامههای این ادارهکل برشمرد و گفت: در این بخش با احتساب گروههای مختلف معدنی، ۴۸ مورد عملکرد ثبت شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویتهای این حوزه دانست و بر ضرورت تقویت حضور تولیدکنندگان استان در بازارهای هدف، رفع موانع تجاری و حمایت از صادرکنندگان تأکید کرد.
کرمی همچنین درباره عملکرد حوزه نظارت و بازرسی گفت: در این مدت ۳۲ هزار و ۷۴۱ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان انجام شده که معادل ۵۶.۲ درصد هدف سالانه است.
وی افزود: در جریان این بازرسیها ۱۴ هزار و ۱۷۸ مورد تخلف شناسایی شده است که میزان تحقق این شاخص از هدف پیشبینیشده سالانه فراتر رفته است.
کرمی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: پایش مستمر شاخصها و پیگیری موانع پیشروی واحدهای تولیدی با هدف اجرای برنامههای پیشبینیشده و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان ادامه دارد.