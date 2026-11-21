به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان گفت: حفظ ظرفیت‌های تولید، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، فعال‌سازی معادن و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین محور‌های این برنامه‌هاست.

صادق کرمی با تشریح عملکرد بخش صنعت استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳ طرح صنعتی در حال ساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مرحله راه‌اندازی رسیده که زمینه اشتغال ۸۶۴ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همچنین از صدور ۲۶ پروانه فعالیت تحقیق و توسعه خبر داد و افزود: این میزان معادل ۸۶.۶ درصد هدف تعیین‌شده سالانه استان است.

کرمی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش معدن اظهار داشت: در این مدت ۲۱ فقره گواهی کشف و ۲۳ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که به ترتیب ۷۰ و ۸۸.۴ درصد اهداف سالانه استان را محقق کرده است.

وی فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل برشمرد و گفت: در این بخش با احتساب گروه‌های مختلف معدنی، ۴۸ مورد عملکرد ثبت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت‌های این حوزه دانست و بر ضرورت تقویت حضور تولیدکنندگان استان در بازار‌های هدف، رفع موانع تجاری و حمایت از صادرکنندگان تأکید کرد.

کرمی همچنین درباره عملکرد حوزه نظارت و بازرسی گفت: در این مدت ۳۲ هزار و ۷۴۱ مورد بازرسی از واحد‌های اقتصادی استان انجام شده که معادل ۵۶.۲ درصد هدف سالانه است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۱۴ هزار و ۱۷۸ مورد تخلف شناسایی شده است که میزان تحقق این شاخص از هدف پیش‌بینی‌شده سالانه فراتر رفته است.

کرمی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: پایش مستمر شاخص‌ها و پیگیری موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی با هدف اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان ادامه دارد.