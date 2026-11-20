سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل شمس‌آذر گفت: ایراداتی داریم اما روند مثبتی را طی می‌کنیم؛ بردیم اما اتفاق ویژه‌ای نبود و وقتی به کیفیت استاندارد برسیم، نتیجه هم خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد ربیعی در نشست خبری پس از بازی با شمس‌آذر ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود کسب پیروزی، از عملکرد تیمش رضایت کامل ندارد و معتقد است که این برد به معنای رسیدن به سطح کیفی مورد نظر نیست.

وی با اشاره به روند رو به رشد تیمش تصریح کرد: ذوب‌آهن در مسیر پیشرفت قرار دارد و کادر فنی تلاش می‌کند با برطرف کردن ایرادات موجود، تیم را به کیفیت استاندارد و ایده‌آل نزدیک کند.

ربیعی اضافه کرد: زمانی که تیم به سطح کیفی مدنظر برسد، نتایج مطلوب‌تر و پایدارتری نیز به دست خواهد آمد.

سرمربی ذوب‌آهن در ادامه با تأکید بر لزوم بهبود عملکرد تیم افزود: با وجود کسب سه امتیاز، بازی انجام‌شده در سطح انتظارات نبوده و برای رسیدن به شرایط آرمانی، به کار و تلاش بیشتری نیاز است.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر صفر شمس‌آذر قزوین را شکست داد و با ۱۳ امتیاز به رده دوازدهم جدول صعود کرد.