روستای رباط پشت‌بادام از توابع بخش خرانق شهرستان اردکان، در استان یزد از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی قابل توجهی برخوردار است.

رباط پشت‌بادام؛ روستایی که با فرهنگ، ورزش و هنر جان گرفت

رباط پشت‌بادام؛ روستایی که با فرهنگ، ورزش و هنر جان گرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روستای رباط پشت‌بادام از توابع بخش خرانق شهرستان اردکان، در شمال‌شرقی استان یزد و در مسیر جاده یزد ـ طبس و مسیر زائران امام رضا (ع) قرار دارد. این روستا با جمعیتی حدود هزار و ۲۰۰ نفر، از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی قابل توجهی برخوردار است.

برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی و توانمندی‌های روستای رباط پشت‌بادام، فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها و تقویت همدلی و مشارکت میان اهالی روستا فراهم کرد.

در این جشنواره یک‌روزه، عطر نان‌های محلی در فضای روستا پیچید و بانوان هنرمند نیز با عرضه دست‌ساخته‌ها و تولیدات خود، بخشی از هنر و توانمندی‌هایشان را به نمایش گذاشتند.

یکی از بخش‌های جذاب این رویداد، حضور چهره‌های ورزشی و قهرمانان ملی برخاسته از این روستا بود که با مشارکت در برنامه‌های ورزش همگانی، شور و نشاط ویژه‌ای به جشنواره بخشیدند.

اجرای سرود و حرکات نمایشی ورزشکاران نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود که در کنار بخش‌های فرهنگی و هنری، فضایی شاد و صمیمی برای اهالی و شرکت‌کنندگان رقم زد.

این جشنواره جلوه‌ای از ظرفیت‌های پنهان روستا‌ها و نقش مشارکت مردم در احیای فرهنگ بومی، حمایت از تولیدات محلی و ترویج نشاط اجتماعی بود.