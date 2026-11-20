به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

یک فروند نفتکش متخلف که با حمایت ارتش قاچاقچی امریکا قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با اصابت به مین‌های دریایی در دهانه بندر خصب دچار انفجار و آتش سوزی شد.

تصاویر این انفجار تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه هشدار میدهد تردد هیچ شناور متخلفی در تنگه هرمز و خلیج فارس از دید ما پنهان نبوده و دلیل اصابت این نفتکش‌ها به مین‌های دریایی تخلف و سرپیچی از قوانین تنگه هرمز در انتخاب مسیر‌های غیر مجاز و اعتماد به دروغ‌های ارتش غارتگر و قاچاقچی آمریکاست.