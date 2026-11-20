به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از شناسایی و دستگیری یک شکارچی متخلف پیش از ادامه فعالیت غیرمجاز در سواحل این پارک ملی خبر داد.

بهزاد شیرپنجه گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، یک نفر شکارچی متخلف را در سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه، مشرف به مصب رودخانه نازلوچای، شناسایی و دستگیر کردند. این فرد با ورود به محدوده پارک ملی، اقدام به شروع عملیات شکار کرده بود که پیش از ادامه فعالیت غیرمجاز توسط محیط‌بانان دستگیر شد.

وی با اشاره به اهمیت زیستگاهی مصب رودخانه نازلوچای و نقش سواحل دریاچه در تأمین امنیت و آرامش حیات‌وحش افزود: هرگونه شکار و صید در محدوده پارک ملی ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد می‌شود. گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت نیز به‌صورت مستمر ادامه دارد.

شیرپنجه ضمن قدردانی از هوشیاری و تلاش محیط‌بانان، از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت خواست از ورود غیرمجاز و هرگونه اقدام به شکار در محدوده پارک ملی خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.