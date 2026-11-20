رسانه‌های وابسته به جنبش انصار الله از حمله هوایی ارتش سعودی به بندر الحدیده در جنوب غربی یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تلویزیونی المسیره یمن در خبری فوری اعلام کرد: بندر الحدیده هدف تجاوز سعودی‌ها قرار گرفت.

همزمان ائتلاف سعودی اعلام کرد که قابلیت‌های عملیاتی در بندر الحدیده را که به زعم این ائتلاف در قاچاق سلاح و موشک‌های بالستیک بکار رفته، هدف قرار داده است.

این ائتلاف افزود که حملات برای از بین بردن آنچه اهداف نظامی و قابلیت‌های بالستیک در استان‌های صنعاء، صعده و تعز خواند، ادامه یافته است.

در مقابل، رسانه‌های عربی از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطق نجران و جازان عربستان خبر دادند و شبکه خبری راصد اعلام کرد که انفجار‌هایی منطقه جازان را به لرزه درآورده است.

سخنگوی دولت یمن در شهر صنعا امروز اعلام کرد که هدف قرار دادن بندر الحدیده، بنادر عربستان سعودی را به اهدافی مشروع برای نیرو‌های مسلح یمن تبدیل می‌کند.

ساعاتی پیش ارتش یمن در هشدار به عربستان سعودی اعلام کرد که اگر این کشور به بندر «الحدیده» یمن حمله کند، نیرو‌های مسلح یمن نیز بندر «جده» و تمام بنادر دیگر عربستان در سواحل دریای سرخ را در کانون حملات خود قرار خواهند داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای با اعلام این مطب افزود: به تمامی کارکنان، کارگران و افراد حاضر در نزدیک این بنادر هشدار می‌دهیم که فوراً محل را تخلیه کرده و از این مناطق دور شوند. همچنین از تمامی شرکت‌های کشتیرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ شناور‌های خود را از این بنادر خارج کنند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: به تمامی شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌دهیم که حریم هوایی عربستان به استثنای حریم هوایی مقدسِ مکه مکرمه و مدینه منوره، ناامن است چرا که در ساعات پیشِ رو به عرصه‌ای برای عملیات ما تبدیل خواهد شد.

نیرو‌های مسلح یمن در پی حمله امروز جمعه جنگنده‌های سعودی به نیروگاه‌های برق شهر‌های «صعده» و «المخا» در یمن نیز اعلام کرد: نیروگاه برق الشقیق در ساعات آینده، در پاسخ به هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق صعده و المخا، هدف مشروع نیرو‌های ما خواهد بود.

پیش از این، «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی در پستی در شبکه «ایکس» همراه با یک نقشه نوشت که این ائتلاف از غیرنظامیان می‌خواهد که برای حفظ ایمنی خود، بندر الحدیده را مطابق نقشه پیوست تخلیه کنند.

ارتش یمن در ماه‌های اخیر در پاسخ به دور جدید حملات ارتش سعودی به یمن و حملات شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در یمن، محل‌های تجمع و مقر‌های نظامی این شبه نظامیان و همچنین عمق حیاتی اقتصادی و نظامی عربستان را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی خود قرار داده است.

دور جدید حملات سعودی‌ها به یمن از ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۵ آغاز شد و با پاسخ قاطع و پیشروی ارتش یمن در مناطق تحت اشغال شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان رو‌به‌رو شده است.