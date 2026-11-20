به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، با تبدیل بخش زیادی از زمین‌های غیر قابل کشت و درجه سوم کشاورزی به واحد‌های گلخانه‌ای، سطح زیر کشت گلخانه‌ای مهاباد به ۴۳ هزار متر مربع رسیده است. هیدروپونیک؛ معجزه‌ای برای زمین‌های غیرقابل‌کشت و توسعه کشاورزی نوین و پایدار است. پارسازاده مدیر فنی یکی از واحد‌های گلخانه‌ای در مهاباد می‌گوید؛ کشت هیدروپونیک یا همان کشت بدون خاک، یک تیر و چند نشان برای مدیریت مصرف آب و کاهش هزینه‌های تولید است.

کشت گلخانه ای شیوه‌ نوین کشاورزی است که با استفاده از آن زمین‌های بایر و شور مهاباد به بستری برای تولید محصولات متنوع گلخانه‌ای تبدیل شده.