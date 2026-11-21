پنل تخصصی بررسی چالش‌های صنعت تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندان‌پزشکی، در دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور فعالان این صنعت، نمایندگان تشکل‌های صنفی و مسئولان حوزه تجهیزات پزشکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این نشست، مهم‌ترین موانع و مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی استان، از جمله فرایند صدور مجوز، انجام آزمایش‌های تخصصی، مراحل تولید، مشکلات مالی و تأخیر در وصول مطالبات بررسی شد.

علی متقیان‌پور، رئیس انجمن تجار و صنعتگران تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی استان اصفهان، با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان گفت: فرایند صدور مجوزها، انجام آزمایش‌های تخصصی و روند تولید از جمله موانعی است که فعالان این صنعت با آن مواجه هستند و تسهیل این فرایند‌ها می‌تواند به بهبود شرایط تولید کمک کند.

عباس دسترنج، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجار و صنعتگران تجهیزات پزشکی استان اصفهان نیز با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان این صنعت، بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و تسهیل مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

وی تقویت تعامل میان تولیدکنندگان، تشکل‌های تخصصی و دستگاه‌های مسئول را برای پیگیری مطالبات این حوزه و یافتن راهکار‌های عملی رفع مشکلات ضروری دانست.

ریحانه فرخی، مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از تولید داخل گفت: بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دستگاه‌ها و مراکز دولتی در موارد مشمول قانون موظف به استفاده از محصولات تولید داخل هستند و اجرای این قانون می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه بازار محصولات آنها کمک کند.

وی همچنین با اشاره به برخی سخت‌گیری‌ها در فرایند صدور مجوز تجهیزات پزشکی افزود: از آنجا که این محصولات مستقیماً با سلامت و ایمنی بیماران ارتباط دارند، انجام بررسی‌های تخصصی و رعایت الزامات نظارتی برای صدور مجوز ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با تأکید بر برخورداری استان از دانش فنی و ظرفیت تخصصی برای توسعه صنعت تجهیزات پزشکی، تأخیر در وصول مطالبات تولیدکنندگان را از مشکلات مهم این حوزه دانست و گفت: دیرکرد در پرداخت مطالبات، تأمین نقدینگی و ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند.

بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، استان اصفهان پس از تهران و البرز، سومین قطب تولید تجهیزات پزشکی کشور است و حدود ۲۰۰ واحد تولیدی در این حوزه در استان فعالیت می‌کنند.

در این پنل، بر ضرورت تعامل بیشتر دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرایند‌های تولید و صدور مجوز، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پرداخت به‌موقع مطالبات برای تقویت توان تولیدی و رقابت‌پذیری صنعت تجهیزات پزشکی استان تأکید شد.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما