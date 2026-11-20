سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین پس از شکست مقابل ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر گفت: نیمه اول خیلی خوبی داشتیم و حق ما این نبود؛ از هواداران عذرخواهی می‌کنم و نمی‌دانیم مشکل کجاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر قزوین، شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن گفت: نیمه اول خیلی خوبی داشتیم، حق ما این نبود، توپ ما از روی خط دروازه به بیرون رفت؛ با تلاشی که انجام می‌دهیم نمی‌توانیم نتیجه کسب کنیم و قدر موقعیت‌ها را ندانستیم.

وی گفت: موقعیت‌های ما منجر به گل نشد؛ در نیمه اول ذوب‌آهن هیچ موقعیتی نداشت و در نیمه دوم گل دوم در شرایطی به ثمر رسید که شیرازه تیم ما را از هم پاشید.

وی افزود: از هواداران عذرخواهی می‌کنم، ناراحت هستیم و نمی‌دانیم مشکل کجاست؛ وقتی بازیکن حریف مصدوم بود ما توپ را به بیرون زدیم، در صورتی که ذوب‌آهن روی گل دوم این کار را انجام نداد؛ ما به بازیکنان یاد دادیم که به هر قیمتی نتیجه را نمی‌خواهیم.

رضایی تصریح کرد: امیدوارم شرایط بهتر شود و بتوانیم حق‌مان را بگیریم؛ هوادارانی که از قزوین به اصفهان آمدند ناراحت بودند و باید ما را درک کنند؛ ما تیمی هستیم که با ۱۲۰ میلیارد بسته شدیم.

سرمربی شمس‌آذر قزوین گفت: دو سال قبل ۱۷ بازیکن از شمس‌آذر جدا شدند و امسال هم اتفاق مشابهی رخ داد؛ تیم جوان است و باید حمایت شود. بازیکنان ما با کیفیت هستند و ذوب‌آهن هم مانند ما شرایط بدی داشت. تعجب می‌کنم که چرا یک سری رفتارها رخ می‌دهد.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر شمس‌آذر قزوین را ۳ بر صفر شکست داد و نخستین پیروزی محمدرضا ربیعی را پس از حضور در این تیم جشن گرفت.