هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی، برتری فولاد مبارکه مقابل نفت و گاز

هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی، برتری فولاد مبارکه مقابل نفت و گاز



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی به پیروزی رسید.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۸ – شاهین رضایی‌ترکانی ۰،

۶۰ کیلوگرم: میلاد رضا‌نژاد ۷ – علیرضا امیری ۱،

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۱۰ – سامان ظریفی ۰،

۶۷ کیلوگرم: علی غریبی ۹ – رضا بهمنی ۵،

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان ۶ – احسان صالحی ۲،

۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی ۱۰ – امید جانباز ۱،

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهدی ۹ – محمدجواد زراعت‌پیشه ۰،

۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۴ – محمد ارجمند ۵،

۹۷ کیلوگرم: شایان حبیب‌زارع ۹ – سیدمحمد چوبچیان ۰،

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر ۳ – ابوالفضل حاجی‌وندی ۳ (برتری با نماینده نفت و گاز زاگرس جنوبی)