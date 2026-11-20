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هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه نخست به میزبانی شیراز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی به پیروزی رسید.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۸ – شاهین رضاییترکانی ۰،
۶۰ کیلوگرم: میلاد رضانژاد ۷ – علیرضا امیری ۱،
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۱۰ – سامان ظریفی ۰،
۶۷ کیلوگرم: علی غریبی ۹ – رضا بهمنی ۵،
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان ۶ – احسان صالحی ۲،
۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی ۱۰ – امید جانباز ۱،
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهدی ۹ – محمدجواد زراعتپیشه ۰،
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۴ – محمد ارجمند ۵،
۹۷ کیلوگرم: شایان حبیبزارع ۹ – سیدمحمد چوبچیان ۰،
۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر ۳ – ابوالفضل حاجیوندی ۳ (برتری با نماینده نفت و گاز زاگرس جنوبی)