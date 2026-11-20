به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ بعد از عملیات اخیر در باب المندب چه تغییراتی رخ داد؟ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای از آزادسازی ۷۲۰۰ کیلومتر مربع از اراضی در تعز و لحج خبر داد. مناطقی که باب المندب را از طریق سلسله رشته کوه‌های بلند و طولانی که تا شرق و جنوب غربی امتداد دارد، احاطه کرده است.

در واقع منطقه باب المندب، المخا، ذوباب، مظاربه در لحج و همه مناطق روستایی تعز که به دریای سرخ و خلیج عدن احاطه دارند قبل از جنگ اخیر تحت کنترل عربستان سعودی بودند.

حملات عربستان سعودی علیه یمن با صد‌ها حمله هوایی و صد‌ها یگان نظامی با هدف پیشروی بیشتر به سمت الحدیده در شمال و استان اب در شرق یمن صورت گرفت، ولی چیزی که اتفاق افتاد کاملا برعکس بود.

نیرو‌های یمنی با مجموعه عملیات زمینی سریع و گسترده و نیز حملات گسترده موشکی و پهپادی، نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی را غافلگیر کردند، به گونه‌ای که تنها در چند روز همه مناطق المخا، ذوباب، الوازعیه و موزع در تعز تا باب المندب آزاد شد. نیرو‌های یمنی در همین نقطه توقف کردند ولی عربستان سعودی از آغاز عملیات جدید برای اشغال مجدد باب المندب خبر داد و ده‌ها گردان نظامی را با هدف پیروزی در برابر شکست بزرگ قبلی جمع کرد و به پیشروی خود در تنگه باب المندب ادامه داد. نیرو‌های سعودی یورش‌های خود را از کوه‌های استان لحج هم مرز با تعز آغاز کردند و ظرف ۴۰ روز هیچ نتیجه‌ای به دست نیاوردند.

این درحالی است که همزمان، نیرو‌های مسلح یمن عملیات گسترده‌ای در مناطق دیگر انجام دادند که توانستند همه مناطق روستایی و کوهستانی تعز را آزاد کنند و بزرگترین عملیات محاصره در تاریخ جنگ یمن را رقم بزنند که در آن بسیاری از یگان‌های وابسته به عربستان در شهر المضاربه در استان لحج و نزدیک به استان عدن محاصره شدند.

نیرو‌های یمنی عملا توانستند ظرف چند روز همه نیرو‌هایی را که به سمت باب المندب در حال پیشروی بودند محاصره کنند و تعدادی از شهر‌های کوهستانی همچون المقاطره و طورالباحة و المضاربة و رشته کوه‌های کهبوب را آزاد کنند. این عملیات نظامی منجر به محاصره نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی در اطراف باب المندب شد.

این مسئله سبب شد نیرو‌های وابسته به عربستان بخاطر ترس از سقوط عدن و برای حمایت از آن به سمت این شهر فرار کنند.

نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند در حال حاضر عدن را هدف قرار نخواهند داد و هدف از این عملیات گسترده زمینی تنها حمایت و برقراری امنیت کامل باب المندب از همه جهات است، مسئله‌ای که عملا محقق شد و نبرد‌ها ۲۰۰ کلیومتر دورتر از تنگه باب المندب شکل گرفت و این منطقه راهبردی از همه جهات و از طریق رشته کوه‌های طولانی در دستان نیرو‌های مسلح یمن قرار گرفت.

با دور شدن درگیری‌ها از این منطقه، کشتیرانی در آن کاملا ایمن شد و نیرو‌های مسلح یمن برای کنترل باب المندب دیگر همچون گذشته به موشک‌های دور برد نیاز نداشتند بلکه کنترل این منطقه با سلاح‌های کوتاه برد و برد متوسط هم ممکن شد و این یکی از مهم‌ترین برگ برنده‌هایی است که صنعا از دست سعودی خارج کرد.

این شوک غافلگیرکننده نظامی که در طول تقریبا ۸۰ روز از جنگ منجر به آزادسازی بیش از ۱۳ هزار کیلومتر مربع ازاراضی شد عربستان را برای تغییرات گسترده در فرماندهان نظامی خود واداشت.

این در حالی است که نیرو‌های مسلح یمن، در پاسخ به همه تجاوز‌ها و حملات بی‌وقفه سعودی‌ها علیه شهروندان در استان‌های یمن، عملیات روزانه موشکی و پهپادی علیه اهداف راهبردی در عمق عربستان انجام می‌دهند.