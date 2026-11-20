به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،این واحد آموزشی ۶ کلاسه ۶۳۰ مترمربع فضای آموزشید ارد و در زمینی با ۳ هزار مترمربع مساحت محوطه ساخته شده است.

موتورخانه این دبیرستان ۵۵ مترمربع و سرویس‌های بهداشتی محوطه ۴۰ مترمربع مساحت دارند و همچنین بیش از ۵۰۰ مترمربع دیوار در محوطه این مجموعه ساخته شده است.

برای اجرای این طرح آموزشی، ۵۰۰ میلیارد ریال با همت شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین سرمایه گذاری و در سه نوبت کاری، در مدت زمان ۵۵ روز ساخته شده است.