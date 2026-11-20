اسکواش‌بازان نوجوان یزد در رقابت‌های ایران جونیور به میزبانی تهران، با کسب ۶ مدال طلا و ۳ مدال برنز، در جمع برترین‌های اسکواش کشور قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رقابت‌های اسکواش ایران جونیور با حضور استعداد‌های برتر این رشته از استان‌های مختلف کشور در تهران برگزار شد و نمایندگان استان یزد با عملکردی درخشان در رده‌های سنی مختلف، موفق به کسب ۹ مدال رنگارنگ شدند.

در بخش دختران، آنیتا غفاری در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، ترنم کارگر در رده کمتر از ۱۵ سال و باران روحانی در رده کمتر از ۱۷ سال با درخشش در این رقابت‌ها، سه مدال طلا برای یزد به ارمغان آوردند. همچنین دلینا دهقانی در رده سنی کمتر از ۱۱ سال موفق به کسب مدال برنز شد.

در بخش پسران نیز اسکواش‌بازان یزدی نمایش موفقی داشتند؛ رادان روحانی در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، امیررضا الوانساز در رده کمتر از ۱۵ سال و یوسف قرشی در رده کمتر از ۱۷ سال با کسب مدال طلا بر سکوی نخست ایستادند.

همچنین سبحان زحمتکش در رده سنی کمتر از ۱۷ سال و علی عزیزی در رده کمتر از ۱۹ سال، دو مدال برنز دیگر را به مجموع افتخارات نمایندگان یزد اضافه کردند.

به این ترتیب، کاروان اسکواش استان یزد در رقابت‌های ایران جونیور با کسب ۶ مدال طلا و ۳ مدال برنز، مجموعاً ۱۰ مدال ارزشمند به دست آورد تا این مسابقات با ثبت کارنامه‌ای پرافتخار برای استعداد‌های اسکواش یزد به پایان برسد.