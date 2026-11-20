مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از آغاز اجرای معافیت‌ها، مشوق‌ها و رویه‌های گمرکی مناطق آزاد در بندر نوشهر با هدف تسهیل واردات تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، از آغاز اجرای معافیت‌ها، مشوق‌ها و رویه‌های گمرکی مناطق آزاد در محدوده بندر نوشهر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل ورود تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد انجام شده است.

افقی با تأکید بر ضرورت هدایت مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد به سمت تولید افزود: اولویت سازمان این است که معافیت‌ها و مشوق‌های گمرکی به‌جای واردات کالاهای مصرفی، در خدمت تأمین قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند نیازهای صنعتی خود را با سهولت بیشتری تأمین کنند.

وی با دعوت از واحدهای تولیدی و صنعتی، فعالان اقتصادی و بازرگانان برای استفاده از این ظرفیت قانونی گفت: بندر نوشهر به دلیل نزدیکی به پایتخت و مراکز صنعتی و تولیدی استان‌های تهران و البرز، ظرفیت مناسبی برای تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار دارد.

رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به همکاری گمرک استان در اجرای این رویه‌ها افزود: اعمال مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در بندر نوشهر با هماهنگی و همکاری ناظر گمرکات مازندران و اداره کل گمرک نوشهر آغاز شده است و این تعامل می‌تواند به تسریع ورود تجهیزات تولیدی، توسعه مبادلات تجاری و کاهش بروکراسی اداری کمک کند.

افقی همچنین با اشاره به تجربه واردات قطعات و ماشین‌آلات کارخانه‌های استان از طریق بندر امیرآباد گفت: سازمان منطقه آزاد مازندران در پی ایجاد بستری است که مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به ورود تجهیزات، نهاده‌های تولید و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات برای مصرف‌کنندگان و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد منطقه آزاد و استان مازندران کمک کند.