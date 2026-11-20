آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان و منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان با صدور پیامی، فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ متن این پیام به شرح ذیل است:

بسیج، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی است. نقش‌آفرینی بسیجیان در میادین دانش‌بنیان، سازندگی و محرومیت‌زدایی، مدیریت بحران و حراست از کیان میهن، به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان و حضور با صلابت مردم در ۲۶۵ شب در خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌ها برای پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گواهی روشن بر ظرفیت‌های بی‌بدیل این فرهنگ و نهاد مردمی است؛ ظرفیتی که با اتکا به ایمان و خدمت خالصانه و فارغ از قومیت و مذهب و در حرکتی وحدت آفرین ذیل پرچم مقدس ایران عزیز، مسیر اقتدار و تعالی ایران اسلامی را هموار ساخته است.

امروز تفکر ناب بسیجی نه تنها به عرصه‌های دفاعی و امنیتی محدود نشده؛ بلکه همه پیشرفت‌هایی که در زمینه توسعه و تکمیل زیرساخت‌های عمرانی، فعالیت‌های اقتصادی و دستاورد‌های اجتماعی کشور و استان پهناور سیستان و بلوچستان به دست آمده، برگرفته از تفکر بسیجی و فرهنگ بسیج است؛ همان تفکری که با تکیه بر توان داخلی، دانش بومی و ایمان راسخ، باعث موفقیت و عبور از مشکلات شده است.

اینجانبان فرارسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان عزیز تبریک عرض نموده و تأکید می‌نماییم که تیم مدیریت استان با روحیه بسیجی در میادین خدمت کمر همت بسته و با تمام توان خود برای رشد و بالندگی، توسعه و رفاه مردم استان تلاش می‌کند و امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده مردمی، شاهد تعمیق فرهنگ مسئولیت‌پذیری، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت جمعی در مسیر تعالی ایران سربلند باشیم.

مصطفی محامی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان

منصور بیجار

استاندار سیستان و بلوچستان