به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های استقلال قم و بانک شهر با نتیجه ۵ بر ۵ به پایان رسید. دو تیم در امتیاز مثبت نیز ۲۰ بر ۲۰ مساوی شدند، اما استقلال قم با کسب ۳۴ امتیاز فنی در مقابل ۲۸ امتیاز فنی بانک شهر، برنده این دیدار شد.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال قم در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری ۷ – محمدحسینوند پناهی ۲،

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس‌پور ۵ – پویا ناصرپور ۴،

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۱ – محمدمهدی غلام‌پور ۵،

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی ۱ – محمد کمالی ۲،

۷۲ کیلوگرم: محمدجواد رضایی ۸ – امید بهمنی ۰،

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۳ – علی‌اصغر سام‌دلیری ۳،

۸۲ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی‌نوا ۷ – علیرضا عبدولی ۱،

۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار ۱ – جمال اسماعیلی ۲،

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان ۱ – محمدهادی صیدی ۱،

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی ۸ – ابوالفضل فتحی تزنگی ۰