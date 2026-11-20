زندان گلپایگان از زندان‌های نمونه در حوزه اشتغال زندانیان است و در حال حاضر ۸۰ درصد زندانیان آن مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور بیژنی، مدیرکل زندان‌های استان اصفهان، در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید زندان گلپایگان گفت: این مجموعه از نظر اشتغال زندانیان، رسیدگی به حقوق شهروندی، رعایت موازین حقوقی، توسعه فرهنگ اسلامی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان عملکرد قابل قبولی دارد.

وی با اشاره به عملکرد اشتغال‌زایی زندان گلپایگان افزود: این زندان از زندان‌های نمونه در حوزه اشتغال زندانیان است و در حال حاضر ۸۰ درصد زندانیان آن مشغول به کار هستند و امیدواریم با اقدامات تکمیلی، زمینه تحقق اشتغال ۱۰۰ درصدی زندانیان فراهم شود.

علی‌اکبر رضایی، فرماندار گلپایگان، نیز در این مراسم گفت: تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی از عهده یک فرد یا یک نهاد به‌تنهایی خارج است و همه دستگاه‌ها، مسئولان و مجموعه‌های اجتماعی باید برای تحقق این اهداف دست به دست یکدیگر دهند.

در پایان این مراسم از مجتبی نامداری، رئیس سابق زندان گلپایگان، تقدیر و سعید اقبالی به‌عنوان رئیس جدید این زندان معرفی شد.