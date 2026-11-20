به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت توسعه روستایی رئیس‌جمهور درباره تأمین آب آشامیدنی خنامان رفسنجان گفت: برای اختصاص اعتبار به این طرح، اخذ ماده ۲۳ ضروری است و در صورت انجام این فرآیند در استان، اعتبار مورد نیاز در بودجه سال ۱۴۰۶ پیگیری و پیش‌بینی خواهد شد.

ناصر نصیری جمعه ۲۹ آبان در بازدید از روستای خنامان رفسنجان با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در حوزه تأمین خودرو آتش‌نشانی و حمل زباله گفت: این موضوعات از طریق رایزنی با مجموعه دهیاری‌ها پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی افزود: جلوگیری از بازماندگی دانش‌آموزان از تحصیل از اولویت‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور است و خودروی مدارس نیز در برنامه‌های این معاونت قرار دارد.

معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت توسعه روستایی رئیس‌جمهور افزود: ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، مهم‌ترین عامل ماندگاری جمعیت در روستاهاست و باید با حمایت از طرح‌های اقتصادی، زمینه رونق و پویایی اقتصاد مناطق روستایی را فراهم کرد.

وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولان مربوط برای جمع‌بندی و پیگیری مطالبات خنامان و سایر مناطق از جمله راویز خبر داد.

نصیری با تأکید بر حمایت از طرح‌های اقتصادی روستایی خاطرنشان کرد: هر طرح اقتصادی که در روستا‌ها اجرا شود و به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند.