به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری در همایش اعتکاف استان با تأکید بر ضرورت مراقبت از اعمال و رفتار و توجه مستمر به خداوند، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خلوت با پروردگار، خودسازی و رهایی از غفلت‌های روزمره دانست.

وی با اشاره به اینکه انسان در جریان زندگی روزمره گاهی از خداوند غافل می‌شود، اظهار کرد: همه ما همواره در محضر خداوند قرار داریم و خداوند ناظر بر اعمال و رفتار ماست؛ ازاین‌رو باید در رفتار و کردار خود مراقبت داشته باشیم و بخشی از اوقات روزانه را به محاسبه اعمال، خلوت با خداوند و راز و نیاز با پروردگار اختصاص دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با بیان اینکه این شیوه از سیره و روش زندگی بسیاری از بزرگان و شهدا بوده است، افزود: ما برای حرکت در مسیر کمال به نور خداوند و هدایت الهی نیاز داریم و باید همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشیم؛ چراکه شیطان در مسیر تکامل انسان، پیوسته درصدد وسوسه و منحرف کردن اوست.

آیت‌الله ناصری اعتکاف را فرصتی برای خلوت انسان با خداوند عنوان کرد و گفت: اعتکاف از جمله سنت‌هایی است که در سیره انبیا و اولیای الهی نیز وجود داشته است. باید نسبت به این تکلیف معنوی مقید باشیم و با حضور در محضر خداوند، غفلت‌ها را از خود دور کنیم و به این حقیقت برسیم که انسان بدون خداوند هیچ است.

وی با تأکید بر ضرورت عمومی شدن فرهنگ اعتکاف در جامعه تصریح کرد: باید همه اقشار جامعه احساس کنند که برای ارتباط با خداوند، لازم است برای مدتی از مشغله‌های دنیوی فاصله بگیرند، با پروردگار خود خلوت کنند و قلب و روح خویش را از آلودگی‌ها پاک سازند.

امام‌جمعه یزد، ایجاد ارتباط میان مردم به‌ویژه نسل جوان با خداوند را اقدامی بزرگ و ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: باید در ایام اعتکاف زمینه ارتباط جوانان با خداوند را فراهم کنیم تا با پروردگار خود مأنوس و رفیق شوند. خداوند سرچشمه فیض و کمال است و اگر به دنبال رشد و کمال هستیم، باید ارتباط خود را با او تقویت کنیم.

آیت‌الله ناصری در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به جوانان و نوجوانان در برنامه‌های اعتکاف گفت: باید در این فرصت معنوی، فطرت الهی افراد را زنده کنیم و زمینه انس و ارتباط آنان با خداوند را فراهم آوریم؛ چراکه اگر ارتباط با خداوند در وجود انسان شکل بگیرد، زمینه بهره‌مندی از هدایت الهی در وجود آنان فراهم خواهد شد.