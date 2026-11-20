به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ۹ ماه ایستادگی ملت مبعوث شده در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و خونخواهی قائد شهید امت و شهدای وطن، در میدان دفاع از کشور، این غیور مردان و زنان با حضورشان به جهانیان اعلام کردن تا پای جان، پای کار ایران جان هستند.

آنچه در میدان شهدای ذهاب رشت، میعادگاه عشق به وطن به جهان مخابره می‌شود، غیرت، عزت و اقتدار ایران اسلامی برابرجنگ ترکیبی یزیدیان زمان است.