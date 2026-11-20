به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه حاجی آباد در این مراسم گفت: این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای مکتب اهل‌بیت علیه السلام و ادای احترام به مقام علمی، معنوی و خدمات ارزشمند آن مرجع فقید است.

حجت الاسلام مهدی دُری افزود: حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی شخصیتی برجسته بود که سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف ناب اسلامی، تربیت شاگردان، تبیین مبانی فقهی و پاسداری از حریم مکتب تشیع سپری کرد.

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این مراسم مداحان اهل‌بیت با ذکر مصائب، مرثیه‌سرایی کردند و حاضران در سوگ فقدان این شخصیت برجسته علمی و دینی به عزاداری و سوگواری پرداختند.