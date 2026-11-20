مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی در سفری به شهر دررود( شهرستان زبرخان) از یادمان شهدای گمنام بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی در جمع نمازگزاران جمعه شهر دررود گفت: باید گلایه خودم را از تصمیمی که در جریان سفر سه ماه قبل که به این شهر انجام شد و قرار بر این بود هماهنگی بین مدیریت شهری دررود با اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شود و متاسفانه تاکنون انجام نشده را بیان کنم.

سرهنگ پاسدار ابوطالب جوان افزود: سه ماه قبل به منظور ادب و احترام به شما مردم و شهدای گرانقدر این شهر بازدید داشتم و قرار شد بین مدیریت شهری دررود و اداره کل راه و شهرسازی استان هماهنگی انجام شود تا در حلقه ارتباط مدیریت شهری دررود با اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد حفظ آثار استان کمک کار شده که در شهدای گمنام دررود کارهایی انجام شود اما همین جا باید بیان کنم که از این موضوع گلایه‌مندم چرا که هیچ اتفاقی در این خصوص ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: همین جا از فرماندار شهرستان زبرخان درخواست می‌کنم به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول هماهنگی شورای حفظ آثار شهرستان و رئیس هیئت امنای يادمان های شهدای گمنام فرصت بگذارند با مرکز استان ارتباط بگیرند و ما هم در استان در مسیر ارتباط دستگاه‌های اجرایی استان تسهیل گری انجام دهیم تا شهدای گمنام دررود از حالتی که دارد بهبود پیدا کند.

وی بیان کرد: به هر دلیلی هر کسی که کوتاهی کرده و هر دستگاهی که پاسخ نداده است باید پای کار بیاید چرا که ما دردایره این نظام و انقلاب خدمت می‌کنیم باید بپذیریم که آیات متعدد قرآن کریم در شان و فضیلت شهدا بیان شده و ما هم سعی کنیم فقط بیان نکنیم، عمل هم انجام دهیم.

جوان گفت: راه دسترسی به شهدای گمنام دررود باید تسهیل و آسفالت شود تا افرادی که قصد تشرف به آن مکان را دارند به سهولت بتوانند به مزار شهدای گمنام دسترسی داشته باشند.

وی به مالکیت زمین شهدای گمنام هم اشاره و تصریح کرد: باید وضعیت مالکیت زمین مشخص شده و همه مواردی که بیان کردم انجام آن ممکن است و همین جا بیان می‌کنم در مملکت جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری غیر ممکن نیست مگر اینکه اراده‌ای پشت آن وجود نداشته باشد همان طور که در جهت خدمت به مردم و گره گشایی از خلق نیز هیچ مانعی در کشور وجود ندارد و شان شهدا این نیست که چنین فضایی، پیرامون آن وجود داشته باشد.

چهارم خرداد سال ۹۳ همزمان با شهادت امام موسی کاظم علیه السلام دو شهید گمنام در ارتفاعات مسیر آبشار شهر دررود شهرستان زبرخان تدفین شدند و پس از یک سال از تدفین در اثر رویای صادقه دختر شهید و انجام آزمایش دی‌ان‌ای از فرند وی، هویت شهید سید علی اکبر حسینی در این مکان شناسایی شد. از آن زمان تاکنون برای شهدای گمنام دررود تنها یادمان ساخته شده است.

شهر دررود با بیش از ۹۰ شهید و هزار رزمنده در ۱۱۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد مقدس در مسیر جاده مشهد به تهران و در شهرستان زبرخان به مرکزیت قدمگاه قرار دارد.