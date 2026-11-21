در شهر لایبید شهرستان وزوان و میمه
رقابت بیش از ۱۰۰ جودوکار پیشکسوت استان اصفهان
مسابقات قهرمانی جودوی پیشکسوتان استان اصفهان، یادواره شهید علینقی توکلی، با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار در شهر لایبید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان
؛ مسئول کمیته آموزش و پرورش هیئت جودو و دفاع شخصی استان اصفهان گفت: این رقابتها با حضور جودوکارانی در ردههای سنی ۳۵ تا ۸۰ سال و در بخش انفرادی برگزار شد.
احمد فرجی افزود: این مسابقات علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهید علینقی توکلی، فرصتی برای شناسایی برترین جودوکاران پیشکسوت استان و انتخاب نمایندگان اصفهان برای حضور در رقابتهای کشوری بود.
وی اضافه کرد: برگزیدگان این مسابقات در بهمنماه سال جاری بهصورت کشوری و ملی به رقابت خواهند پرداخت.