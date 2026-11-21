مسابقات قهرمانی جودوی پیشکسوتان استان اصفهان، یادواره شهید علی‌نقی توکلی، با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار در شهر لایبید برگزار شد.

در شهر لایبید شهرستان وزوان و میمه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ مسئول کمیته آموزش و پرورش هیئت جودو و دفاع شخصی استان اصفهان گفت: این رقابت‌ها با حضور جودوکارانی در رده‌های سنی ۳۵ تا ۸۰ سال و در بخش انفرادی برگزار شد.

احمد فرجی افزود: این مسابقات علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی‌نقی توکلی، فرصتی برای شناسایی برترین جودوکاران پیشکسوت استان و انتخاب نمایندگان اصفهان برای حضور در رقابت‌های کشوری بود.

وی اضافه کرد: برگزیدگان این مسابقات در بهمن‌ماه سال جاری به‌صورت کشوری و ملی به رقابت خواهند پرداخت.