به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را مصداق کاملی از ایثار، اخلاص، فداکاری و عشق به ایران دانست و گفت: تفکر بسیجی یعنی ایستادگی مقتدرانه در برابر دشمن و حضور موثردر فعالیت‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی و عمرانی کشور.

----------

امام جمعه خمین با بیان اینکه در شرایط کنونی، استمرار فعالیت بسیج ضرورتی انکار ناپذیر است افزود: پویش بزرگ جان‌فدایان که با شعار محوری، بسیج جان‌فدای ایران، امید مستضعفان نام گرفته، همان جهادی ست که رهبر شهید آن را از مهمترین ذخایر و ظرفیت‌های ملت ایران معرفی کرد.

---------

حجت‌الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شازند گفت: ترامپ برای تصمیم گیری درباره بازگشت به جنگ با ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های داخلی مواجه است که میتواند هزینه چنین تصمیمی را به شدت افزایش دهد. این محدودیت‌ها را می‌توان در قالب یک مثلث فشار شامل مخالفت افکار عمومی، بحران ذخایر مهمات و فشار کنگره بر دولت ترامپ بررسی کرد.

------------

امام جمعه زرندیه با اشاره به تحولات منطقه گفت نیرو‌های مسلح ۹ ماه است با اقتدار مقابل دشمنان ایستاده‌اند و هر یک از ما هم وظیفه داریم با تلاش بیشتر، صرفه جویی و کمک به دولت برای پیشرفت و آرامش کشور تلاش کنیم.

-----------

حجت‌الاسلام اجرایی، امام‌جمعه تفرش، با اشاره به ضرورت توجه به مسائل معیشتی، بر نقش بی‌بدیل بسیج و لزوم مدیریت هوشمندانه اقتصادی در راستای آرامش جامعه تأکید کرد؛ و گفت مسئله مهم امروز، معیشت و اقتدار اقتصادی مردم است. حفظ اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و مدیریت هوشمندانه، شاخص‌های اصلی رشد اقتصادی هستند.

--------

امام جمعه محلات به آغاز هفته بسیج، اشاره کرد و گفت: بسیج نیرو و بنده مخلص خدا و یکی از ارکان حفظ کشور و انقلاب است بسیجیان در دوران دفاع مقدس با وجود آگاهی از خطرات، برای اجرای فرمان امام راحل و انجام تکلیف به میدان رفتند.

--------

حجت‌الاسلام نیکویی‌ماهانی خطیب جمعه دلیجان، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، به تبیین ویژگی‌ها و شاخص‌های بسیج پرداخت و براهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.

--------

حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه کمیجان، بسیج را نهادی برخاسته از میان مردم و نماد ایمان، فداکاری، تخصص و مسئولیت‌پذیری اجتماعی توصیف کرد و گفت: بسیج محدود به میدان جنگ و شرایط اضطراری نیست، بلکه در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و کمک به مردم حضوری مؤثر دارد.

--------

امام جمعه موقت شهرستان فراهان، با استناد به فرمایش امام راحل که بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است، گفت: بسیج تنها یک نام، سازمان یا تشکیلات نیست؛ بلکه یک فرهنگ، یک تفکر و یک مکتب خدمت‌گزاری است گفت بسیجیان باید در میدان علم، فناوری، اقتصاد، جهاد تبیین، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و امیدآفرینی پیشگام باشد.

-------

خطیب جمعه اشتیان با اشاره به شکست امریکا مقابل ملت ایران و سخنان نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، درباره استفاده از شخصیت ترامپ برای ترساندن کشورها، گفت: ایجاد هراس وطرح خواسته‌های افراطی و غیرمنتظره با هدف وادار کردن طرف مقابل به امتیازدهی، از شیوه‌هایی است که رئیس جمهور امریکا در مناسبات سیاسی و مذاکرات استفاده میکند.