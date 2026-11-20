به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده هرمزگان امروز (۲۹ آبان) در سالن اروند بندرعباس با نتیجه یک بر صفر فولاد زرند کرمان را شکست داد.

تیم فولاد هرمزگان با این برد با کسب ۲۲ امتیاز در جایگاه پنچم جدول رده بندی باقی ماند.

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دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس مقابل پالایش نفت اصفهان به تساوی بدون گل رسید.

پالایش نفت بندرعباس با ۲۴ امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی ایستاد.