به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اشنویه از جمع‌آوری بیش از ۵۰۰ متر تور دام صید غیرمجاز از محدوده سد چپرآباد این شهرستان خبر داد.

کریم خضری گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست اشنویه در جریان گشت و کنترل حوضه‌های آبی شهرستان و محدوده سد چپرآباد، تورهای دام صیادان غیرمجاز را جمع‌آوری کردند. متخلفان به محض مشاهده مأموران از محل متواری شدند و بیش از ۵۰۰ متر تور دام از این محدوده جمع‌آوری شد؛ اقدامی که از ادامه صید غیرمجاز ماهیان جلوگیری کرد.

وی افزود: در سال جاری هیچ‌گونه مجوزی برای صید با تور دام در منابع آبی استان صادر نشده است و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

خضری با اشاره به آبگیری سد چپرآباد و ذخیره ۳۸ میلیون مترمکعب آب در این سد، اظهار کرد: این منبع آبی زیستگاه گونه‌های مختلف آبزی و کنارآبزی است و حفاظت از آن و جلوگیری از صید غیرمجاز، برای صیانت از تنوع زیستی منطقه اهمیت دارد.