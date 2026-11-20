به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید احمد خاتمی در مراسم بزرگداشت ارتحال مرجع عالیقدر آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی که با حضور جمعی از مسئولان عالی کشور، علما، شخصیت‌های حوزوی، عموم مردم و سایر ارادتمندان این مرجع فقید در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار شد در سخنانی به تبیین جایگاه علمی و سیاسی مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی پرداخت و با اشاره به میراث پربرکت آن فقید گفت: آیت‌الله وحید خراسانی در طول حیات خویش، مسیر و میراثی ماندگار بر جای گذاشت که شاگردان ایشان ادامه دهنده آن خواهند بود و اکثریت اعضای کنونی شورای نگهبان افتخار شاگردی در مکتب درس ایشان را دارند.

وی با اشاره به میراث‌های آیینی ایشان، راه‌اندازی دسته عزاداری در روز شهادت حضرت زهرا (س) را به عنوان یکی از آثار ماندگار ایشان یاد کرد.

آیت الله خاتمی با اشاره به جلسه‌ای که خدمت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی بوده است گفت:ایشان فرمودند که سلام مرا به مقام معظم رهبری برسانید و به ایشان بگویید هر شب در نماز شب برایشان دعا می‌کنم.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد:ایشان برای این دعای خود نیز مبنایی بیان کردند و فرمودند که هیچ‌کس مثل ایشان نمی‌تواند کشور را به این خوبی اداره کند و این عین تعبیری است که آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی خطاب به بنده بیان کردند.