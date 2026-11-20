در رزمایش مشترک مدیریت آب و برق در استان چهارمحال و بختیاری، برق ۲۱ حلقه چاه غیر مجاز قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: رزمایش مشترک مدیریت آب و برق با محوریت هوشمند سازی و مدیریت تلفات انرژی بصورت بر خط برگزار شد.

فرهزاد گفت: ۸ چاه غیر مجاز دارای انشعاب برق غیرمجاز و ۱۳ مورد چاه دارای تخلف مازاد الگوی مصرف، با تلاش اکیپ‌های عملیاتی اب و برق استان و همکاری نیروی‌های انتظامی قطع و چاه‌های غیر مجاز نیز مسدود سازی شد.

مجید فرهزاد خاطر نشان کرد: صنعت برق در قالب برنامه‌های هفتگی ۲ روز را به اجرای مانور‌های مقابله با استفاده غیر مجاز برق اختصاص داده است.