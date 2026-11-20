استاندار کرمان ضمن بازدید از موزه آناتومی و تجهیزات آموزشی سیرجان از ۲ دستگاه آمبولانس پیشرفته اورژانس رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، در سفر به سیرجان از بخش تشریح و موزه آناتومی و همچنین تجهیزات نوین آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،بازدید و از ۲ دستگاه آمبولانس پیشرفته برای تقویت ناوگان اورژانس سیرجان رونمایی کرد.

موزه آناتومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با برخورداری از مجموعه‌ای شامل ساختار‌های استخوانی مربوط به ۳۰ اسکلت، از ظرفیت‌های ارزشمند آموزشی این دانشکده به شمار می‌رود.

ویژگی شاخص این مجموعه، فرآوری و آماده‌سازی تخصصی استخوان‌ها توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده و ارائه نوآورانه ساختار‌های استخوانی است؛ به‌گونه‌ای که برخی استخوان‌ها و مهره‌ها به‌صورت هدفمند به هم متصل شده و ساختار‌های آناتومیک مختلف برای آموزش دقیق‌تر دانشجویان ایجاد شده‌اند.

این شیوه آماده‌سازی و ارائه مجموعه‌های استخوانی، از ابتکارات قابل توجه در آموزش علوم پایه پزشکی محسوب می‌شود و زمینه شناخت عمیق‌تر ساختار اسکلتی بدن انسان را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

میز تشریح الکترونیکی از دیگر تجهیزات آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان است که برای ارتقای آموزش علوم پایه و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به محیط بالینی استفاده می شود و به تقویت مهارت‌های تشخیصی و افزایش آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط واقعی درمان کمک می‌کند.

همچنین سامانه واقعیت مجازی بالینی از دیگر امکانات نوین آموزشی این دانشکده است که با شبیه‌سازی محیط درمان، امکان آموزش فرآیند‌های مختلف بالینی را برای دانشجویان فراهم می‌کند.

در این سامانه، دانشجو در یک محیط شبیه‌سازی‌شده، از لحظه ورود بیمار، دریافت شرح حال و ارزیابی وضعیت وی تا انتخاب و تجویز دارو، با مراحل مختلف مدیریت بیمار آشنا می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای مهارت‌های عملی و کاهش فاصله آموزش نظری با محیط واقعی درمان داشته باشد.

دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۰ رشته تحصیلی، حدود ۷۰۰ دانشجو و ۶۵ عضو هیئت علمی دارد.

در ادامه سفر استاندار کرمان به سیرجان، از ۲ دستگاه آمبولانس پیشرفته دانشکده علوم پزشکی این شهرستان در بیمارستان ثامن‌الحجج رونمایی شد.

استاندار کرمان با اشاره به همکاری استان با سازمان اورژانس کشور افزود: در برخی موارد نیز تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان اورژانس کشور منعقد و بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای خرید آمبولانس تأمین شده است.