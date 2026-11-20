استاندار مازندران از توافق با معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری تأمین پایدار گاز در زمستان، تسهیل صادرات مرکبات و مرغ و گسترش شبکه توزیع محصولات باغی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از اتخاذ تصمیم‌های مهم در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور برای تامین پایدار گاز در استان‌های شمالی، تسهیل صادرات مرکبات و مرغ و تقویت شبکه توزیع محصولات باغی مازندران در کشور خبر داد.

مهدی یونسی رستمی گفت: یکی از محور‌های اصلی این نشست، بررسی و انجام اقدامات مورد نیاز برای تأمین پایدار گاز در شمال کشور همزمان با روز‌های سرد سال بود که در این زمینه معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت همراهی مردم تأکید کرد

وی افزود: دکتر عارف با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز و همراهی مردم برای جلوگیری از بروز اختلال در تأمین این انرژی، به‌ویژه در استان‌های شمالی، تأکید کرد که دولت تمام توان خود را برای افزایش ظرفیت تولید و توزیع گاز به کار گرفته است تا در روز‌های سرد سال مشکلی در تأمین گاز مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

استاندار مازندران ادامه داد: در این نشست همچنین موضوع توسعه بازار محصولات کشاورزی و باغی استان مورد بررسی قرار گرفت و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که با هماهنگی‌های انجام‌شده، صادرات مرکبات به کشور‌های همسایه به‌زودی آغاز خواهد شد.

یونسی رستمی با بیان این‌که این تصمیم در شرایط کنونی فرصت مناسبی برای عرضه محصولات باغداران مازندران در بازار‌های خارجی فراهم می‌کند، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محصول مرکبات استان به‌زودی راهی بازار کشور‌های همسایه خواهد شد.

وی از توافق برای تقویت شبکه توزیع مرکبات مازندران در داخل کشور نیز خبر داد و افزود: در رایزنی‌های انجام‌شده با یک شرکت، مقرر شد مرکبات استان در بسته‌بندی‌های باکیفیت به سراسر کشور ارسال و توزیع شود.

استاندار مازندران اضافه کرد: همچنین برای عرضه مستقیم و دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به مرکبات استان، ایجاد نمایشگاه‌های عرضه محصولات کشاورزی و باغی در استان‌های مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است تا محصولات باغداران مازندران بدون واسطه و با قیمت مناسب‌تر به دست مردم برسد و در مقابل، باغداران نیز بتوانند محصول خود را با قیمت مطلوب‌تری عرضه کنند.

یونسی رستمی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور مجوز صادرات مرغ مازندران به کشور‌های همسایه خبر داد و اظهار کرد: به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، مجوز لازم برای صادرات مرغ صادر شده و زمینه ازسرگیری صادرات این محصول فراهم است.

وی با اشاره به برخی اختلالات ایجادشده در روند صادرات مرغ به دلیل کمبود نیروی انسانی در گمرک، گفت: با دستور و پیگیری ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامات لازم برای رفع این موانع در حال انجام است تا فرآیند صادرات مرغ تولیدی مازندران در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود.

استاندار مازندران تأکید کرد: مجموعه تصمیم‌های اتخاذشده در این نشست با هدف رفع موانع تولید و صادرات، حمایت از تولیدکنندگان و باغداران و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت‌های اقتصادی استان دنبال می‌شود.