به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این دیدار که در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می‌شود، دو تیم برای کسب امتیاز از یکدیگر پا به میدان می‌گذارند.

تا پیش از ین مسابقه آلومینیوم سازان با ۱۷ امتیاز در خانه هشتم جدول رده‌بندی قرار دارند و تیم میزبان با ۱۲ امتیاز خانه نشین رده چهاردهم است.

دو تیم از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه روز شنبه سی‌ام آبان ماه با قضاوت امیر عرب براقی مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.