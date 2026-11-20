به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، شاگردان بهروز عطایی در سه ست پیاپی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا سومین برد خود در این رقابت‌ها را به دست آورند و صعودشان به مرحله نیمه نهایی قطعی شود.

علی رمضانی، اشکان حق‌دوست، علی حاجی‌پور، ابوالفضل پاشا امیری، امین خواجه‌خلیلی، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی نژاد، محمد ولی‌زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، رضا محمودآبادی، مهران توانا و رسول شهسواری بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند.

تیم فولاد سیرجان در سه دیدار دیگر خود دو پیروزی برابر تلوگو بلک هاوکس و ژتیسو قزاقستان به دست آورد و یک شکست مقابل تورپیدوز بنگلور تجربه کرد.

دیدار‌های مرحله نیمه نهایی لیگ مردان آسیای مرکزی از شنبه ۳۰ آبان برگزار می‌شود که کمیته مسابقات هنوز جدول کامل مرحله مقدماتی و ساعت دیدار‌های نیمه نهایی را اعلام نکرده است.

دیدار‌ها رده‌بندی و مرحله نهایی این رقابت‌ها نیز یکشنبه یکم آذربرگزار می‌شود.