به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب از اجرای بیش از ۱۶۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ورزشی و خدماتی همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: همایش جانفدایان، تجمع شبانه، نشست‌ های بصیرتی، رویداد تولید محتوای دیجیتال و همایش اقتدار بسیجیان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

سرهنگ پاسدار وهاب عباسفام با تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در این شهرستان اظهار کرد: امسال بیش از ۱۶۰ برنامه در سرفصل‌های فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، آگاه‌بخشی، ورزشی و سایر حوزه‌ها در سطح پایگاه‌ها، حوزه‌ها و شهرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان» افزود: در نخستین روز این هفته، ۲۹ آبان، همایش جانفدایان همراه با تجمع شبانه در میاندوآب برگزار می‌شود و در روزهای بعد نیز برنامه‌هایی از جمله نشست‌های روشنگری و بصیرتی، همایش فرماندهان پایگاه، دیدار با نخبگان، رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، غبارروبی مزار شهدا و همایش اقتدار بسیجیان در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب، هفته بسیج را فرصتی برای نمایش وحدت، آمادگی، دشمن‌ ستیزی و روحیه مقاومت ملت ایران دانست و گفت: حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‌های اجتماعی و کف خیابان، جلوه‌ای از فرهنگ و تفکر بسیجی است.

عباسفام با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «هر ایرانی یک بسیجی است»، اظهار کرد: هر فردی که دل در گرو نظام و انقلاب اسلامی دارد، بسیجی محسوب می‌شود و هفته بسیج امسال نیز با محوریت دفاع همه‌جانبه در برابر دشمن و تقویت روحیه همبستگی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از تداوم آموزش‌های گردان‌های مردمی جانفدا خبر داد و گفت: آموزش‌هایی در حوزه سلاح‌ شناسی سبک و نیمه‌سنگین، امداد و نجات، رزم انفرادی، تاکتیک، آمادگی دفاعی و بصیرتی برای اقشار مختلف مردم در حال اجراست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب با تأکید بر رویکرد محله‌محوری در برنامه‌های بسیج، افزود: تشکیل قرارگاه‌های محله‌محور با هدف شناسایی مسائل و مشکلات محلات، مسئله‌محوری، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مشارکت مردم در حل مشکلات از محورهای برنامه‌های جدید بسیج است.

عباسفام در ادامه، برنامه‌های هفته بسیج را در هفت عرصه و با عناوین روزانه تشریح کرد که بر اساس آن، جمعه ۲۹ آبان با عنوان «بسیج بندگی، آمادگی و بالندگی» در حوزه آموزش، تربیت، ورزش و تبیین، شنبه ۳۰ آبان با عنوان «بسیج همدلی، خدمت، پیشرفت» در عرصه اقتصاد مقاومتی، سازندگی و پیشرفت و یکشنبه اول آذر با شعار «بسیج بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» به موضوع بانوان و خانواده اختصاص دارد.

وی ادامه داد: دوشنبه دوم آذر با عنوان «بسیج اتحاد، همبستگی و محله قوی» بر محله‌محوری و حکمرانی اجتماعی محله‌محور تمرکز دارد، سه‌شنبه سوم آذر با شعار «بسیج نخبگان به توان مردم» به عرصه علمی، فضای مجازی و هوش مصنوعی، چهارشنبه چهارم آذر با عنوان «بسیج بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده عزیز» به حوزه فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اردویی و پنجشنبه پنجم آذر با شعار «بسیج ایثار، امنیت و اقتدار» به موضوع دفاع و امنیت اختصاص یافته است.