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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان میاندوآب از اجرای بیش ۱۶۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ورزشی خدماتی در هفته بسیج خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب از اجرای بیش از ۱۶۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ورزشی و خدماتی همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: همایش جانفدایان، تجمع شبانه، نشست های بصیرتی، رویداد تولید محتوای دیجیتال و همایش اقتدار بسیجیان از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
سرهنگ پاسدار وهاب عباسفام با تشریح برنامههای گرامیداشت هفته بسیج در این شهرستان اظهار کرد: امسال بیش از ۱۶۰ برنامه در سرفصلهای فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، آگاهبخشی، ورزشی و سایر حوزهها در سطح پایگاهها، حوزهها و شهرستان برگزار میشود.
وی با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان» افزود: در نخستین روز این هفته، ۲۹ آبان، همایش جانفدایان همراه با تجمع شبانه در میاندوآب برگزار میشود و در روزهای بعد نیز برنامههایی از جمله نشستهای روشنگری و بصیرتی، همایش فرماندهان پایگاه، دیدار با نخبگان، رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، غبارروبی مزار شهدا و همایش اقتدار بسیجیان در دستور کار قرار دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب، هفته بسیج را فرصتی برای نمایش وحدت، آمادگی، دشمن ستیزی و روحیه مقاومت ملت ایران دانست و گفت: حضور اقشار مختلف مردم در صحنههای اجتماعی و کف خیابان، جلوهای از فرهنگ و تفکر بسیجی است.
عباسفام با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «هر ایرانی یک بسیجی است»، اظهار کرد: هر فردی که دل در گرو نظام و انقلاب اسلامی دارد، بسیجی محسوب میشود و هفته بسیج امسال نیز با محوریت دفاع همهجانبه در برابر دشمن و تقویت روحیه همبستگی برگزار خواهد شد.
وی همچنین از تداوم آموزشهای گردانهای مردمی جانفدا خبر داد و گفت: آموزشهایی در حوزه سلاح شناسی سبک و نیمهسنگین، امداد و نجات، رزم انفرادی، تاکتیک، آمادگی دفاعی و بصیرتی برای اقشار مختلف مردم در حال اجراست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب با تأکید بر رویکرد محلهمحوری در برنامههای بسیج، افزود: تشکیل قرارگاههای محلهمحور با هدف شناسایی مسائل و مشکلات محلات، مسئلهمحوری، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و مشارکت مردم در حل مشکلات از محورهای برنامههای جدید بسیج است.
عباسفام در ادامه، برنامههای هفته بسیج را در هفت عرصه و با عناوین روزانه تشریح کرد که بر اساس آن، جمعه ۲۹ آبان با عنوان «بسیج بندگی، آمادگی و بالندگی» در حوزه آموزش، تربیت، ورزش و تبیین، شنبه ۳۰ آبان با عنوان «بسیج همدلی، خدمت، پیشرفت» در عرصه اقتصاد مقاومتی، سازندگی و پیشرفت و یکشنبه اول آذر با شعار «بسیج بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» به موضوع بانوان و خانواده اختصاص دارد.
وی ادامه داد: دوشنبه دوم آذر با عنوان «بسیج اتحاد، همبستگی و محله قوی» بر محلهمحوری و حکمرانی اجتماعی محلهمحور تمرکز دارد، سهشنبه سوم آذر با شعار «بسیج نخبگان به توان مردم» به عرصه علمی، فضای مجازی و هوش مصنوعی، چهارشنبه چهارم آذر با عنوان «بسیج بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده عزیز» به حوزه فرهنگی، هنری، رسانهای و اردویی و پنجشنبه پنجم آذر با شعار «بسیج ایثار، امنیت و اقتدار» به موضوع دفاع و امنیت اختصاص یافته است.