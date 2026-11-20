به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حمید جانباز در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج شهرستان بندرانزلی با اشاره به جایگاه و نقش مردم در شکل‌گیری اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: تشکیل بسیج از ابتکارات ماندگار امام خمینی (ره) بود که با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، الگویی جدید از قدرت مبتنی بر ایمان، خودباوری و مشارکت مردم را پایه‌گذاری کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران توانمندی خود را بر ظرفیت‌های مردمی و اراده ملت استوار کرده است، افزود: در دوران دفاع مقدس، جوانان مؤمن و انقلابی در شرایطی که رژیم بعث عراق از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردار بود، با ابتکار، خلاقیت و روحیه خودباوری توانستند معادلات نظامی دشمن را برهم بزنند.

فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی با اشاره به نقش فرماندهان جوانی همچون شهید حسن باقری در طراحی عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس تصریح کرد: بسیاری از دستاورد‌های آن دوران حاصل روحیه بسیجی، ابتکار عمل و اعتماد به توانمندی‌های داخلی بود؛ ظرفیتی که امروز در عرصه‌های علمی، فناوری، دفاعی و خدمت‌رسانی نیز تداوم دارد.

سرهنگ جانباز با اشاره به نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی و مردمی در حوادث مختلف کشور از جمله دوران شیوع کرونا خاطرنشان کرد: هر جا مردم و بسیجیان وارد میدان شده‌اند، گره‌های بزرگی از مشکلات کشور باز شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیج در خدمت‌رسانی به مردم، اجرای ۲۰۰ برنامه ویژه با محوریت خدمات اجتماعی و اجتماعی در قالب هفته بسیج در این شهرستان را اعلام کرد.

افتتاح مرکز آفرینش‌های هنری بسیج در بندرانزلی

فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی افتتاح مرکز آفرینش‌های هنری بسیج را از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و گفت: بندرانزلی پس از مرکز استان، از نخستین شهرستان‌هایی خواهد بود که این مرکز در آن راه‌اندازی می‌شود.

سرهنگ جانباز با بیان اینکه این مرکز با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های هنری و رسانه‌ای بسیجیان فعالیت خواهد کرد، افزود: تولید کلیپ و محتوای رسانه‌ای، برگزاری آموزش‌های تخصصی و حمایت از گروه‌های سرود و فعالان فرهنگی از جمله مأموریت‌های این مرکز است.

وی از برگزاری جشنواره اکران فیلم‌های سینمایی مقاومت نیز خبر داد و افزود: فیلم «جانشین» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های شهید والامقام حسین املاکی از جمله آثاری است که با حضور دانش‌آموزان، بسیجیان و عموم مردم در شهرستان اکران می‌شود.

برگزاری محافل قرآنی و رویداد‌های علمی و ورزشی

فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی با اشاره به دیگر برنامه‌های فرهنگی و تربیتی هفته بسیج گفت: برگزاری میقات صالحین و حلقه‌های تربیتی بسیجیان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، دیدار بسیجیان منتخب با امام جمعه شهرستان و اجرای برنامه‌های قرآنی از جمله این برنامه‌ها است.

سرهنگ جانباز افزود : محفل قرآنی استانی ۳۰ آبان برگزار می‌شود و برنامه «محفل ستاره‌ها» نیز با حضور چهره‌های قرآنی و تلویزیونی، همزمان با شام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نهم آذرماه برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره غذا، مسابقات ورزشی و برنامه‌های ویژه بسیج دانش‌آموزی خبر داد و گفت: مسابقات و رویداد‌های علمی در حوزه‌های رباتیک، پرتاب موشک و سازه‌های ماکارونی نیز با مشارکت دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی آموزش و توانمندسازی علاقه‌مندان به حوزه هوش مصنوعی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: این برنامه‌ها با مشارکت خواهران بسیجی دنبال خواهد شد.

رژه اقتدار بسیج دریایی در بندرانزلی

سرهنگ جانباز با اشاره به ظرفیت‌های بسیج دریایی در شهرستان بندرانزلی بیان کرد: با همکاری نیروی دریایی سپاه، رژه اقتدار نیرو‌های بسیج دریایی با حضور نیرو‌های مرزبانی و دریایی در اول آذرماه برگزار می‌شود.

وی از اجرای برنامه‌های خدماتی و سلامت‌محور خبر داد و گفت: ویزیت رایگان به مناسبت وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و گرامیداشت مقام مادران شهدا از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان است.

فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی اجتماع بزرگ بسیجیان و جان‌فدایان ایران را برنامه محوری هفته بسیج در این شهرستان دانست و گفت: این مراسم همراه با یادواره شهدای بندرانزلی، شامگاه چهارم آذرماه برگزار می‌شود.