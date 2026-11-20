حذف تعهد مالی مشخص برای سازگاری اقلیمی، دستیابی به توافق نهایی در اجلاس COP ۳۱ آنتالیا را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ از سازمان حفاظت محیط زیست نسخه اصلاحی پیش‌نویس توافق سی‌ویکمین اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۳۱) در آنتالیا، با وجود تأکید بر خطر عبور از آستانه افزایش ۱.۵ درجه‌ای دمای زمین و حفظ برخی محور‌های همکاری اقلیمی، همچنان فاقد تعهد مالی مشخص برای سازگاری با تغییر اقلیم و اشاره صریح به گذار از سوخت‌های فسیلی است.

در این پیش‌نویس، ظرفیت کشور‌ها برای پیش‌بینی و مواجهه با مخاطرات اقلیمی از جمله محور‌های مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که برای کاهش خسارات ناشی از سیل، خشکسالی، موج‌های گرما و دیگر رخداد‌های حدی، اهمیت راهبردی دارد.

همچنین در متن اصلاحی، همکاری در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم، حفاظت از اقیانوس‌ها و توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام همچنان مورد تأکید قرار گرفته است؛ محور‌هایی که می‌توانند در افزایش تاب‌آوری جوامع و کاهش آسیب‌پذیری در برابر پیامد‌های تغییر اقلیم نقش مؤثری داشته باشند.

با این حال، حذف رقم مشخص تأمین مالی سازگاری و کنارگذاشتن اشاره به گذار از سوخت‌های فسیلی، از مهم‌ترین نقاط اختلاف در متن جدید به شمار می‌رود؛ اختلاف‌هایی که نشان‌دهنده تداوم شکاف میان مطالبات کشور‌های آسیب‌پذیر، ضرورت کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و تعهدات مالی کشور‌های توسعه‌یافته است.

اکنون در ساعات پایانی مذاکرات، دستیابی به سازوکاری روشن برای تأمین مالی اقدامات سازگاری و تدوین متنی قابل قبول درباره مسیر کاهش انتشار، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مذاکره‌کنندگان است.

نتیجه این مذاکرات می‌تواند مشخص کند که آیا COP۳۱ به توافقی با تعهدات عملی و قابل سنجش برای مقابله با بحران اقلیم دست می‌یابد یا اختلاف‌های موجود، دستیابی به تصمیمی مؤثر را به تعویق می‌اندازد.