در آغاز لیگ برتر والیبال بانوان ایران، ماجان مازندران در خانه به نخستین پیروزی رسید، اما ستارگان جوان بابل در دیداری خانگی برابر استقلال تهران نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته نخست مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های ایران در سال ۱۴۰۵ با یک پیروزی و یک شکست برای نمایندگان مازندران همراه بود.

در یکی از دیدارهای این هفته، تیم ماجان مازندران در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل میزبان کلینیک فیتمو گلستان بود و در یک رقابت تمام‌شمالی، حریف خود را سه بر یک شکست داد تا نخستین پیروزی فصل را به دست آورد.

نماینده گلستان تنها در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید و در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۳ نتیجه را واگذار کرد. این دیدار در مدت ۱۰۶ دقیقه برگزار شد.

در دیگر دیدار نمایندگان مازندران، تیم ستارگان جوان بابل در سالن سردار سجودی این شهر میزبان استقلال تهران بود که در پایان با نتیجه سه بر یک مغلوب حریف پایتخت‌نشین شد.

استقلال تهران با هدایت نیلوفر حجتی، ست‌های اول، دوم و چهارم را با امتیازهای ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۵ به سود خود پایان داد و ستارگان جوان بابل تنها در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید.

مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شده است. در هفته نخست، تیم‌های سپاهان، کاراگستر، استقلال، شاهین بندرعامری، ماجان و ذوب‌آهن برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.